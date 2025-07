Hbo max cancella il 92% delle serie thriller dopo la prima stagione

HBO Max sorprende i fan del genere thriller annunciando la cancellazione di ben il 92% delle serie dopo la prima stagione, tra cui l’attesa “Duster”. Nonostante recensioni positive e un ottimo riscontro dal pubblico, la piattaforma ha deciso di interrompere molte produzioni. La chiusura anticipata di “Duster” su HBO Max, meno di una settimana dopo l’ultimo episodio, solleva molte domande sul futuro dello streaming e sulla gestione dei contenuti.

Chiusura anticipata di "Duster" su HBO Max: dettagli e motivazioni. Una delle serie più attese e apprezzate del panorama streaming, "Duster", ha subito una decisione inaspettata di cancellazione da parte di HBO Max, meno di una settimana dopo la messa in onda dell'episodio conclusivo della prima stagione. Nonostante il buon riscontro critico e un punteggio elevato sia dal Tomatometer che dal Popcornmeter, la produzione non avrà una seconda stagione, suscitando sorpresa tra gli spettatori. Il successo critico e le aspettative della serie. "Duster" si era distinta per un punteggio del 92% sulla piattaforma di valutazione Rotten Tomatoes e dell' 83% sul Popcornmeter.

