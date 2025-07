Doppio canale per valorizzare le abilitazioni e la carriera | lo chiedono i docenti di ruolo ‘ingabbiati’

I docenti di ruolo, spesso “ingabbiati” nelle rigidità del sistema, propongono un doppio canale di reclutamento per valorizzare le abilitazioni e promuovere la loro carriera. Questa richiesta nasce dalla necessità di superare le barriere attuali, favorendo la mobilità e offrendo nuove opportunità di accesso a classi di concorso per il personale già assunto. Un passo importante per rendere il sistema scolastico più flessibile e meritocratico.

Doppio canale di reclutamento per i docenti: una necessità per combattere la “Supplentite”. Lettera - Orizzonte Scuola Notizie - Il doppio canale proposto dai triennalisti prevede l’istituzione di due graduatorie distinte: una per le GAE (Graduatorie ad esaurimento) e i meritevoli, e un’altra per i triennalisti. Lo riporta orizzontescuola.it

Decreto Scuola, sindacati in audizione al Senato. Castellana (Gilda): "Ritorno al doppio canale per ridurre precariato e valorizzare le professionalità già esistenti ... - Castellana (Gilda): “Ritorno al doppio canale per ridurre precariato e valorizzare le professionalità già esistenti” ... Riporta orizzontescuola.it