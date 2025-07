Orio al Serio indagine per istigazione al suicidio | ombre sulla morte di Andrea Russo

Un mistero avvolge la tragica morte di Andrea Russo, il 35enne che si è lanciato nel motore di un Airbus all’aeroporto di Orio al Serio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza stanno alimentando un’indagine delicata, con ombre e interrogativi sulla possibile istigazione al suicidio. La procura di Bergamo si interroga: cosa ha portato Andrea a compiere un gesto così estremo? La verità potrebbe nascondersi nei dettagli ancora da svelare.

Le telecamere di sorveglianza dell’aeroporto di Orio al Serio hanno registrato gli ultimi drammatici istanti della vita di Andrea Russo. La Procura di Bergamo sta analizzando attentamente quei filmati per cercare di comprendere cosa abbia spinto il 35enne a compiere il gesto estremo, quello di lanciarsi verso il motore di un Airbus della compagnia Volotea, pronto a decollare per Oviedo, in Spagna. Il motore che lo ha risucchiato, triturato e ucciso. Sulla tragedia la Procura ha aperto un’indagine sull'ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Russo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe riuscito a eludere i controlli nell’area arrivi dello scalo bergamasco, per poi raggiungere la pista e finire risucchiato dal motore dell’aereo in movimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it