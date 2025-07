Cruz Hewitt litiga con il padre a Wimbledon l'avversario lo batte e li sfotte entrambi

Lo scandalo tra Cruz Hewitt e suo padre Lleyton a Wimbledon ha acceso le polemiche nel mondo del tennis. Dopo un acceso diverbio sul campo, l’avversario Paldanius ha celebrato la vittoria sfottendo entrambe le parti, lasciando tutti senza parole. Un episodio che mette in discussione i limiti tra competitività e rispetto, e che farà sicuramente discutere ancora a lungo. Continua a leggere.

