Roma su Ferguson ma c’è anche l’Atalanta | sfida a tre per il post Retegui

Evan Ferguson, giovane stella del Brighton, è al centro di una vera e propria corsa a tre tra Roma, Atalanta e altri club europei. Con Retegui vicino a lasciare l’Italia, le big italiane sono pronte a scommettere sul talento irlandese per rinforzare il proprio attacco. La sfida si fa sempre più serrata, ma la Roma non resta a guardare: valuta attentamente ogni mossa per assicurarsi il suo futuro.

Evan Ferguson è tra i nomi monitorati dalla Roma per rinforzare l’attacco. L’attaccante classe 2004 del Brighton piace anche all’ Atalanta, che cerca un sostituto per Mateo Retegui, sempre più vicino all’ Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bergamaschi hanno messo nel mirino tre profili: lo stesso Ferguson, Lorenzo Lucca dell’Udinese e Georges Mikautadze del Lione. La Roma segue l’evolversi della situazione e valuta la possibilità di inserirsi nella corsa all’irlandese, soprattutto se dovessero aprirsi spiragli per un prestito secco o con diritto. Lotta a tre per un attaccante dal futuro assicurato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma su Ferguson, ma c’è anche l’Atalanta: sfida a tre per il post Retegui

