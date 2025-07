Rottamazione vecchie caldaie la Regione apre il bando da sei milioni di euro

La regione ha annunciato un bando da 6 milioni di euro per incentivare la rottamazione delle vecchie caldaie, favorendo l’acquisto di impianti termici più efficienti e sostenibili. Un’azione concreta per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria nelle nostre comunità. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: scopri come approfittarne e contribuire a un ambiente più pulito e vivibile.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’ambiente Gianpaolo Bottacin, ha approvato un nuovo bando per la concessione di contributi regionali destinati alla rottamazione e contestuale acquisto di impianti termici domestici a combustione di biomassa legnosa di potenza nominale inferiore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

