Idee e visioni per le nuove generazioni | un incontro al nuovo hub di comunità Too

Idee e visioni per le nuove generazioni trovano spazio nel cuore di Piacenza, al nuovo hub Too. Nasce come un luogo di ispirazione e confronto, dove i giovani possono sentirsi protagonisti e creatori del proprio futuro. Con il loro primo manifesto, i gestori invitano a vivere questo spazio come fosse proprio, perché il cambiamento si costruisce insieme. E così, il futuro prende forma, pronto a essere scritto...

"Pensa questo spazio come se fosse tuo" hanno scritto nel loro primo manifesto. "Questo spazio è già tuo", si sentono di aggiungere a pochi giorni dall'inaugurazione di Too, il nuovo hub di comunità della città di Piacenza pensato per le nuove generazioni.

In questa notizia si parla di: generazioni - comunità - idee - visioni

