Tether azionista Juventus possiede riserve d’oro per quasi 7 miliardi di euro Il CEO Ardoino | Abbiamo il nostro caveau l’oro è l’asset più sicuro di qualsiasi valuta nazionale

Tether, azionista di Juventus, sorprende con riserve auree da quasi 7 miliardi di euro, un patrimonio che rivaluta la solidità del team e la sua strategia finanziaria. Il CEO Ardoino rivela: "Abbiamo il nostro caveau, l’oro è il nostro asset più sicuro, capace di resistere a qualsiasi valuta nazionale." Un vero tesoro che rafforza la posizione di Tether come leader nel mondo delle stablecoin e degli investimenti sicuri.

Tether, azionista della Juventus, possiede riserve d'oro per circa 7 miliardi di euro. Ecco l'annuncio del CEO Paolo Ardoino. Un tesoro degno di uno stato sovrano, custodito in un caveau privato in Svizzera. Tether, la società emittente della più grande stablecoin al mondo, ha svelato di possedere una riserva d'oro del valore di 8 miliardi di dollari (pari a oltre 6,8 miliardi di euro, al cambio attuale), con l'intenzione di farla crescere ulteriormente. Una notizia che assume un rilievo particolare per il calcio italiano, dato che la stessa società è recentemente entrata nell'azionariato della Juventus.

Juve, Tether supera il 10% delle quote e diventa secondo azionista del club; Tether: la criptovaluta degli amici di Trump ora vuole la Juventus; Juventus, Tether sale al 10,1%. Per il cda il colosso delle criptovalute potrebbe fare il nome di Juan Sartori.

