Bibbiena centro diurno ancora chiuso

La chiusura del Centro Diurno “Isola che non c’è” di Bibbiena, ancora in vigore a luglio 2025, sta creando grandi preoccupazioni tra le famiglie e la comunità locale. Un servizio fondamentale per garantire assistenza, socializzazione e normalità alle persone più fragili. È giunto il momento di fare sentire la nostra voce e chiedere risposte concrete: la comunità merita un impegno reale per riattivare questo importante presidio.

La lista di Comunità di Bibbiena prende posizione sul centro diurno. "A luglio 2025 il Centro Diurno “Isola che non c’è” di Bibbiena è ancora chiuso. Da oltre un anno ormai, le famiglie non possono più contare su un servizio essenziale, pensato per garantire quotidianità, socializzazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: bibbiena - centro - diurno - chiuso

Ecco la cucina di comunità al centro sociale di Bibbiena Stazione - Centro Sociale di Bibbiena Stazione, un punto di riferimento per il benessere e la coesione locale. Questa cucina professionale, dotata di strutture moderne e sicure, rappresenta un investimento importante per rafforzare il senso di comunità e offrire servizi di qualità a tutti i residenti.

Bibbiena, centro diurno ancora chiuso; Bibbiena, tutto il paese per riaprire l'edicola del centro storico; L’edicola di Piazzolina ha nuovi volontari, iniziata ieri la collaborazione con gli ospiti del centro diurno “L’isola che non c’e’”.

FRAGILI Chiuso il Centro Diurno per Minori “Tonia Siena”: L’ex Sindaco Crisetti lancia l’allarme - San Giovanni Rotondo (Foggia) – Michele Crisetti, già sindaco di San Giovanni Rotondo, ha espresso profonda amarezza e indignazione ... statoquotidiano.it scrive

"Centro diurno chiuso da 7 mesi, un disagio" - Il Resto del Carlino - "Centro diurno chiuso da 7 mesi, un disagio" Protestano i familiari degli ospiti: "Ignorati da tutti, rimpallo di responsabilità. Come scrive ilrestodelcarlino.it