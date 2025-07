Il Psg travolge 4-0 il Real e vola in finale al Mondiale per Club | sarà sfida col Chelsea

Il Paris Saint-Germain si impone con forza sul Real Madrid, conquistando una vittoria schiacciante per 4-0 che vale l’accesso alla finale del mondiale per club. Con un primo tempo dominato, grazie a una doppietta di Fabián Ruiz e al gol di Dembélé, i campioni d’Europa svelano il loro grande potenziale. Ora, in attesa della sfida col Chelsea, il PSG si prepara a scrivere un nuovo capitolo di gloria.

Il Psg in nove vola in semifinale con Doué e Dembélé: Bayern eliminato I francesi vincono 2-0 una partita segnata dalle due espulsioni dirette del secondo tempo e, prima dell'intervallo, dal bruttissimo infortunio di Musiala Vai su Facebook

