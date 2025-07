Mercato Juventus salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri

La Juventus accelera sul mercato per rinnovare la rosa e tornare protagonista, lasciandosi alle spalle le delusioni della scorsa stagione. Dopo aver rinunciato a Sancho, i bianconeri puntano su colpi importanti come Jonathan David e altri profili strategici, con l’obiettivo di rafforzare ogni reparto e sostenere il nuovo progetto di Igor Tudor. La Vecchia Signora si prepara a sorprendere, e il futuro è tutto da scrivere.

La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà . La Juventus è vogliosa di migliorare la rosa attuale e rilanciarsi dopo una stagione a tratti molto deludente. L’ acquisto di Jonathan David sembra essere solo l’inizio, con la società che sta trattando diversi calciatori in differenti reparti. La difesa va rinforzata, nonostante il ritorno di Bremer e successivamente anche di Cabal, mentre a centrocampo molto dipenderà dalla possibile uscita di Douglas Luiz e forse non solo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri

In questa notizia si parla di: mercato - juventus - salta - sancho

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Juve, Tudor insiste per la conferma di Conceiçao. L’alternativa resta Sancho: chi preferireste? Il nome preferito per la fascia della Juventus era e resta Francisco Conceiçao. Pur avendo vissuto un’annata piuttosto altalenante, con le quotazioni di una sua Vai su Facebook

Dalla Turchia - Salta Sancho al Fenerbahce: il motivo, futuro tra Juve e Napoli; Juve: Sancho sfuma e va al Chelsea, saltato Djalò alla Roma, restano Arthur e Kostic; Calciomercato finito: ecco tutte le trattative.

De Blasis: "Sancho e la Juventus mai stati così vicini. Anche gli ultimi dettagli sono stati limati" - Sul proprio account di X, Michele De Blasis sul mercato della Juventus ha scritto: "La Juventus e Jadon Sancho mai stati così vicini in questa estate. Da tuttojuve.com

Calciomercato Juventus: accordo vicino per Jadon Sancho, cosa manca alla firma - L’operazione per l'arrivo di Jadon Sancho alla Juventus appare molto prossima alla fumata bianca, con ogni dettaglio ormai in via di definizione. Scrive stadiosport.it