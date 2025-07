Il ministro Tajani al Global South Innovation | Il Sud piattaforma di innovazione protesa verso l?Africa

Il ministro Tajani al Global South Innovation accende i riflettori sul Sud come piattaforma di innovazione rivolta all’Africa. Un passo deciso verso un futuro di collaborazione e progresso condiviso, dove le idee e le tecnologie si incontrano per costruire un ponte tra il Mediterraneo e il continente africano. Con questa iniziativa, l’Italia si conferma protagonista di un dialogo strategico per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione globale.

«Una piattaforma di innovazione protesa verso l?Africa», dice il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale e vicepremier, Antonio Tajani, a proposito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Il ministro Tajani al Global South Innovation: «Il Sud piattaforma di innovazione protesa verso l?Africa»

