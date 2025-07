Mercato immobiliare a Roma i monolocali sono sempre più costosi Ecco i prezzi quartiere per quartiere

Il mercato immobiliare di Roma si distingue per la costante crescita dei prezzi dei monolocali, quartiere dopo quartiere. Nonostante l'offerta sia in diminuzione, le compravendite aumentano, segnalando un mercato vivace e in evoluzione. Il report di Fimaa Roma – Confcommercio del primo quadrimestre 2025 fotografa una città dinamica, pronta a sorprendere anche i più scettici. Scopriamo insieme le tendenze e le opportunità che rendono Roma una meta imperdibile per gli investitori.

Crescono le compravendite a Roma, con prezzi stabili, anche se in leggera crescita. L'ultimo report di Fimaa Roma - Confcommercio si riferisce al primo quadrimestre 2025 e conferma un mercato abbastanza vivo per quanto riguarda gli scambi di immobili, con però un'offerta in calo per quanto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: quartiere - roma - mercato - prezzi

Zio Rocco a Roma: il re dei cornetti napoletani arriva nel quartiere Salario - ...pronta a deliziarsi con i rinomati cornetti napoletani di Zio Rocco. Con ingredienti di alta qualità e una ricetta tradizionale, il nuovo punto vendita promette di regalare ai romani un autentico assaggio della tradizione partenopea.

L'andamento del mercato immobiliare a Forlì: Ca'Ossi-Resistenza è il quartiere più richiesto, mentre i prezzi al mq più alti si registrano a San Benedetto Vai su Facebook

Mercato immobiliare, a Roma i monolocali sono sempre più costosi. Ecco i prezzi quartiere per quartiere; Roma e Milano guidano gli aumenti dei prezzi delle case: + 6,9% e +2,9% in un anno; Quanto costa vivere a Roma? I prezzi delle case in affitto e in vendita a luglio 2025.

Nel Q2 prezzi delle case +1,5% con picchi del +6,9% a Roma - Nel secondo trimestre del 2025, i prezzi delle abitazioni hanno registrato un aumento significativo del 2,4%, raggiungendo un ... Scrive msn.com

Mercato immobiliare Roma 2025: andamento dei prezzi e previsioni - Il mercato immobiliare di Roma è all’interno di una fase di trasformazione, con dinamiche che influenzano profondamente il contesto ... lagendanews.com scrive