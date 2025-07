Fabbian Inter decisione presa sulla recompra | cosa è emerso dall’incontro con il Bologna

L'Inter si prepara a fare una mossa decisiva sul futuro di Giovanni Fabbian, giovane talento del Bologna che ha fatto innamorare i nerazzurri durante la prestazione in Serie A. Dopo l'incontro con il club rossoblù, emerge una strategia chiara: il possibile riscatto del centrocampista. La decisione presa dalla dirigenza nerazzurra potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera di Fabbian e rafforzare il loro progetto futuro. Restate sintonizzati, perché le novità sono alle porte.

Fabbian Inter, le ultime sul futuro del centrocampista del Bologna con il possibile riscatto da parte dei nerazzurri. I dettagli. L' Inter ha preso una decisione importante riguardo al futuro di Giovanni Fabbian, giovane centrocampista che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, ha informato Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, che l'Inter non avrebbe esercitato il diritto di contro-riscatto per Fabbian. La notizia arriva dopo una stagione positiva per il giocatore, che si era messo in evidenza con il club rossoblĂą, ma l'Inter ha scelto di non procedere con l'acquisto a titolo definitivo.

Fabbian, il centrocampista scuola Inter verso il cambio di procuratore: in prima fila l'agenzia di Camavinga e Fermin Lopez - Giovanni Fabbian, promettente centrocampista del Bologna e prodotto del vivaio dell'Inter, si prepara a cambiare procuratore.

