Rapporto INVALSI 2025 | cala la dispersione ma restano i divari

Il Rapporto INVALSI 2025 presenta segnali promettenti di progresso, con una significativa riduzione della dispersione scolastica e un potenziamento delle competenze in inglese. Tuttavia, le sfide restano evidenti: persistono forti divari territoriali e si osserva un lieve aumento della dispersione implicita. È un quadro che invita a riflettere e ad agire, per garantire a ogni studente un percorso educativo equo e di qualità .

