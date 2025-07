Rockin’ 1000 | da Cesena al mondo in 10 anni di musica

Dal cuore di Cesena al palcoscenico mondiale, Rockin’ 1000 ha trasformato una passione in un fenomeno globale in soli dieci anni. Ricordiamo con emozione il video di Dave Grohl, testimonianza del successo di questa avventura che, con entusiasmo e dedizione, ha unito migliaia di musicisti sotto un sogno comune. Una storia che continua a ispirare, dimostrando come la musica possa davvero cambiare il mondo...

"Che bellissimo, grazie mile". Dieci anni dopo, il video postato sui social da un Dave Grohl entusiasta della "Learn to fly" suonata all'Ippodromo di Cesena dai protagonisti della prima edizione di Rockin' 1000 per convincere i Foo Fighters ad esibirsi in città, rimane ancora oggi (col suo senso d'ammirazione e le sue sgrammaticature cariche d'affetto) il riferimento obbligato di una storia iniziata nel 2015 e cresciuta sulla voglia di stare dalla parte del rock. A parlarne è l'ideatore del progetto Fabio Zaffagnini nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, facendo il punto su un'avventura raccontata pure dal docufilm di Anita Rivaroli "We are the thousand - L'incredibile storia di Rockin' 1000" (2020) e da lui stesso nel volume "Da zero a mille.

