Zelensky gioca il tutto per tutto | a Roma per armi e fondi subito

In un mondo che osserva con trepidazione, Zelensky si presenta a Roma con un obiettivo chiaro: ottenere immediatamente armi e fondi vitali per difendere l’Ucraina. Mentre altri cercano di trarre vantaggio dalla crisi, il presidente ucraino punta a un colpo decisivo, mettendo in gioco tutto in un appuntamento cruciale. La posta in gioco è alta, e il suo successo potrebbe cambiare le sorti del conflitto.

Per Volodymyr Zelensky è l'appuntamento decisivo. Mentre gli altri invitati alla Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina penseranno a come lucrare al meglio sulle future ceneri del suo Paese, per

