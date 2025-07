Frattesi Juve | l’Inter sbarra la strada non vuole cederlo alle rivali italiane! Tramonta definitivamente la suggestione bianconera? L’ultimissima indiscrezione

L’affare Frattesi tra Juve e Inter si sgretola, lasciando i tifosi bianconeri delusi e sorprendenti. L’Inter, decisa a non rinforzare un’avversaria in Serie A, chiude ufficialmente le porte al trasferimento, segnando un messaggio chiaro nel mercato italiano. La suggestione di vederlo in bianconero si spegne, delineando una strategia ben precisa dei nerazzurri. Ora, il futuro di Frattesi si fa ancora più incerto, aprendo nuovi scenari nel calcio italiano.

Frattesi Juve: l'Inter mantiene la sua posizione, non vuole rinforzare un'italiana! Tramonta la pista che lo porta in bianconero. Cambio di strategia e un messaggio forte e chiaro al campionato. L'Inter chiude la porta a ogni possibile cessione di Davide Frattesi a una diretta concorrente in Serie A, tra cui il calciomercato Juve. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza nerazzurra ha preso una posizione netta e irremovibile sul futuro del centrocampista della Nazionale: non andrà a rinforzare nessuna rivale per la lotta al vertice. La nuova posizione dell'Inter: Frattesi è incedibile in Italia.

