Carlo Ancelotti condannato per frode fiscale in Spagna | un’ombra sul nuovo ct del Brasile

Carlo Ancelotti, leggenda del calcio e ora nuovo commissario tecnico del Brasile, si trova al centro di una controversia legale che rischia di offuscare la sua brillante carriera. Condannato a un anno di reclusione per frode fiscale in Spagna, il suo nome torna a far parlare di sé, sollevando interrogativi sul suo passato e sull’impatto di questa vicenda sulla sua futura avventura internazionale. La corte ha invece...

Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, è stato condannato a un anno di reclusione per frode fiscale dal Tribunale di Madrid. La vicenda risale al 2014, anno in cui l’allenatore sedeva sulla panchina del Real Madrid. Secondo l’accusa, Ancelotti avrebbe omesso di dichiarare al fisco spagnolo i ricavi derivanti dai suoi diritti d’immagine, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La corte ha invece assolto l’allenatore per l’anno fiscale 2015, ritenendo non sufficienti gli elementi per sostenere l’accusa in riferimento a quell’anno Nonostante la condanna penale, il tecnico non finirà in carcere: secondo la legge spagnola, le pene inferiori ai due anni per reati non violenti e senza precedenti penali vengono di norma sospese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Carlo Ancelotti condannato per frode fiscale in Spagna: un’ombra sul nuovo ct del Brasile

In questa notizia si parla di: ancelotti - carlo - condannato - frode

Carlo Ancelotti prende in carico la nazionale brasiliana con esperienza e approccio vincente - Carlo Ancelotti, con la sua vasta esperienza e un approccio vincente, accetta la sfida di guidare la nazionale brasiliana.

L'attuale ct del Brasile Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere in Spagna per frode fiscale: lo si apprende da fonti giuridiche. La sentenza di condanna riguarda l'esercizio fiscale 2014, quando Ancelotti era alla sua prima esperienza sulla pa Vai su Facebook

L'ex allenatore della Juve Carlo Ancelotti condannato per frode. Vai su X

Carlo Ancelotti condannato per frode fiscale in Spagna: la sentenza del giudice; Carlo Ancelotti condannato in Spagna per frode fiscale: 1 anno con la condizionale; L'allenatore Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere in Spagna per evasione fiscale.

Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale: perché non va in carcere e quanto deve pagare di multa - Il tecnico del Brasile assolto dall’accusa di frode relativa al 2015 ... Riporta msn.com

Clamoroso in Spagna: Ancelotti condannato ad un anno di reclusione per frode fiscale - Carlo Ancelotti è stato condannato in Spagna: la sentenza e tutti i dettagli sulla vicenda che riguarda il tecnico italiano. Secondo calciomercato.it