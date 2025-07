Inter U23 si lavora per un talento dall’Argentina | trattativa con il River Plate il nome

L'Inter Under 23 si sta muovendo per assicurarsi un talento emergente dall'Argentina, con trattative avanzate con il River Plate. Un investimento strategico volto a potenziare la squadra che si prepara all’esordio in Serie C, con la speranza di scoprire e coltivare il futuro campione nerazzurro. Tutti i dettagli di questa importante operazione di calciomercato...

Inter U23, le ultime sulle mosse di calciomercato della seconda squadra nerazzurra per l'esordio in Serie C. Tutti i dettagli. L' Inter si prepara a regalare un acquisto importante alla sua squadra Under 23, con l'obiettivo di rafforzare il futuro del club con giovani talenti promettenti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore c'è stato un incontro decisivo tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage di Lucas Scarlato, giovane classe 2009 del River Plate, uno dei talenti più chiacchierati del calcio argentino. La trattativa è in corso e le sensazioni sono positive, con l'Inter che sembra in pole per assicurarsi il giocatore.

