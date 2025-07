Una nuova piazza per la Besurica | idee e progetti in mostra

Una nuova piazza per la Besurica sta prendendo forma, grazie a idee e progetti condivisi da studenti e cittadini. Un’occasione unica di ascolto e confronto per immaginare insieme uno spazio pubblico accogliente e funzionale. Sabato 12 luglio alle ore 11, nel salone della biblioteca di quartiere in via Perfetti, verranno presentate le proposte degli studenti del Politecnico, frutto di un percorso di progettazione partecipata. Non mancate a questo appuntamento importante per il futuro della nostra comunità .

