Turismo e mobilità sostenibile con collegamenti marittimi veloci tra Trieste Slovenia e Croazia

viaggio indimenticabile, ma anche esempi di un turismo sostenibile e responsabile. Con queste innovazioni, l’estate 2025 si presenta come l’occasione perfetta per scoprire il Nord Adriatico in modo ecologico, veloce e confortevole, valorizzando le bellezze naturali e culturali di questa affascinante regione. Preparati a vivere un’esperienza unica, rispettosa dell’ambiente e ricca di emozioni.

L'estate 2025 si preannuncia ricca di novità per chi desidera esplorare le meraviglie del Nord Adriatico, dal Golfo di Trieste alla suggestiva Istria. Grazie a nuovi e veloci collegamenti marittimi da Trieste, città come Rovigno, Parenzo, Pirano e Lussinpiccolo diventano non solo tappe di un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Nuovi collegamenti in nave tra Trieste, Slovenia e Croazia - Buone notizie per gli amanti del mare: tornano i collegamenti in nave tra Trieste, Slovenia e Croazia! Dopo la sospensione dello scorso anno e una gara andata deserta, la Regione Friuli Venezia Giulia ha riattivato questo servizio, rendendo più accessibili le splendide coste croate e offrendo nuove opportunità di esplorazione.

