Novak Djokovic brutale il pizzino a Sinner prima della semifinale

Novak Djokovic, autentico monumento del tennis mondiale, ha confermato ancora una volta la sua supremazia a Wimbledon, battendo Flavio Cobolli in quattro set. La sua eleganza e determinazione si sono evidenziate anche fuori dal campo, come quando ha consegnato un pizzino a Sinner prima della semifinale, rivelando il suo approccio strategico e competitivo. Al termine dell’incontro, Djokovic ha scandito parole cariche di significato, sottolineando il valore simbolico del torneo e la...

Eterno Novak Djokovic: il serbo si è guadagnato un posto nelle semifinali di Wimbledon battendo il nostro Flavio Cobolli in 4 set. In un match che ha messo in evidenza la classe senza tempo di Nole, il sette volte vincitore del torneo ha confermato ancora una volta il suo feeling speciale con l’erba londinese. Al termine dell’incontro, Djokovic ha scandito parole cariche di significato, sottolineando il valore simbolico del torneo e la soddisfazione di competere ancora ad altissimo livello. "Wimbledon era, è e sarà sempre il torneo più importante per noi tennisti ", ha dichiarato la leggenda del tennis. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Novak Djokovic brutale, il "pizzino" a Sinner prima della semifinale

