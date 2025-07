Roma nuovi colpi di calciomercato | Gasperini chiama Olanda

Nuove strategie, idee innovative e un tocco di follia: così la Roma si prepara a scrivere un capitolo inedito del calciomercato estivo. Con Gasperini alla guida, il club romano punta a rivoluzionare le scelte e sorprendere tutti, chiamando l’Olanda come nuovo pilastro da integrare nel progetto. La sfida è aperta: il mercato delle illusioni sta per entrare nel vivo, e il futuro si dipinge già ricco di sorprese...

Nell’estate romana, dove il caldo si confonde con l’hype del mercato, bastano pochi nomi per accendere illusioni. Basta che un profilo venga ripetuto abbastanza volte per trasformarsi, da oggetto misterioso, in “quello che ci serve”. Succede ogni anno, ed è successo anche con Svilar, che da comparsa nei riscaldamenti è diventato il numero uno della nuova Roma. Ma ora, con Gian Piero Gasperini al timone, il meccanismo è diverso: si cercano giocatori funzionali, non solo suggestivi. Come riporta anche LaRoma24.it, Frederic Massara e il suo team stanno lavorando su una lista ben precisa: giocatori nati dopo il 2000, valutati sotto i 15 milioni di euro e con ingaggio inferiore al milione e mezzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nuovi colpi di calciomercato: Gasperini chiama Olanda

In questa notizia si parla di: roma - colpi - calciomercato - gasperini

I colpi di Musetti non scalfiscono il muro spagnolo, Alcaraz vince 6-3, 7-6: per la prima volta è in finale a Roma - Carlos Alcaraz trionfa su Lorenzo Musetti con un convincente 6-3, 7-6(4) e conquista la sua prima finale agli Internazionali d’Italia.

3? Calciomercato Roma - Massara al lavoro per regalare a Gasperini tre colpi entro domenica #ASRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-massara-al-lavoro-per-regalare-a-gasperini-tre-colpi-entro-domenica-269589… Vai su X

#ASROMA, TUTTO SU #WESLEY: #GASPERINI VUOLE SOLO LUI Solo Wesley. Gasperini non considera altri nomi per la corsia di destra: di fatto, pensa solo al brasiliano che aveva quasi abbracciato all’Atalanta. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, i Vai su Facebook

Roma-Wesley, si valuta offerta da oltre 25 milioni; Wesley alla Roma con l'aiuto dell'Everton: il piano dei Friedkin; Mercato Roma, quattro colpi per Gasperini: ecco la lista dei rinforzi di Massara.

Calciomercato Roma: i nomi di Gasperini per il nuovo attaccante - Calciomercato Roma cantiere aperto per il reparto offensivo: Gasperini aspetta i rinforzi, Dovbyk l’unico disponibile dopo le partenze di Abraham, Shomurodov ... Riporta stadiosport.it

Roma, contatti con l’agente di Tagliafico: è pronto al doppio ruolo per Gasperini - Massara vuole regalare almeno due colpi a Gasperini prima di domenica, data del ritiro dei giallorossi. Lo riporta msn.com