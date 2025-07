Pneumatici fuori uso Cna Gommisti lancia un appello al ministro Pichetto Fratin | Siamo all’emergenza

L’emergenza pneumatici fuori uso richiede azioni rapide e decisive. CNA Gommisti lancia un forte appello al ministro Pichetto Fratin, sottolineando che nessun registro potrà risolvere il problema dei piazzali ingombri e pericolosi. Solo con interventi concreti, come la raccolta straordinaria, si potrà affrontare questa minaccia ambientale e di sicurezza. Siamo d’accordo con il bisogno di un cambiamento urgente, perché il tempo stringe e la salute pubblica è a rischio.

ROMA – "Nessun registro cartaceo o digitale riuscirà a ripulire i piazzali ingombri di pneumatici fuori uso. Per debellare questa grave e pericolosa emergenza è indispensabile agire tempestivamente con una raccolta extra degli pneumatici fuori uso, come chiediamo da mesi e mesi". È quanto si legge in un comunicato di Cna Gommisti in replica alle dichiarazioni sul tema del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. "Siamo d'accordo con il ministro: il registro informatico è uno strumento utile. Ma per il futuro. Non risolve, infatti, gli attuali problemi. Le nostre officine denunciano tempi di attesa per la raccolta superiori ai 270 giorni e giacenze medie sui piazzali che superano le 400 unità.