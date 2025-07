Outlander prequel svela il debutto del personaggio originale dopo 11 anni d’attesa

Dopo undici lunghi anni di attesa, i fan di Outlander possono finalmente scoprire le origini dei loro protagonisti in Outlander: Blood of My Blood. Starz ha svelato nuove immagini teaser che anticipano un viaggio nel passato, tra personaggi affascinanti e ambientazioni mozzafiato. Questa serie prequel, ispirata ai romanzi di Diana Gabaldon ma con un tocco originale, promette di catturare l’immaginazione. Non resta che attendere l’8 agosto 2025, data del debutto, per scoprire cosa si cela nelle radici di questa epica saga.

Starz ha diffuso nuove immagini teaser dedicate alla prossima serie prequel di Outlander, intitolata Outlander: Blood of My Blood. Questi scatti forniscono un primo sguardo ai personaggi e agli ambienti che caratterizzeranno questa produzione, prevista per il debutto il 8 agosto 2025. La serie si basa sui romanzi di Diana Gabaldon, ma rappresenta un’originale creazione televisiva che approfondisce le origini dei genitori di Jamie Fraser e Claire Beauchamp. l’importanza delle immagini teaser per Outlander: Blood of My Blood. cura nei dettagli di costumi e scenografie. Le nuove fotografie pubblicate offrono una panoramica significativa sulla qualitĂ della produzione, evidenziando l’attenzione dedicata a costumi e allestimenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Outlander prequel svela il debutto del personaggio originale dopo 11 anni d’attesa

