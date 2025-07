Incidente a catena spaventoso ammasso di lamiere | uno schianto dopo l’altro tremendo

Un pomeriggio di caos e paura lungo una delle arterie più trafficate della regione: un incidente a catena, uno schianto dopo l’altro, ha trasformato il traffico in un ammasso di lamiere contorte. La scena, tremenda e spaventosa, ha causato ingorghi e momenti di forte preoccupazione tra gli automobilisti. Mentre le sirene delle emergenze si affiancavano, il dramma si svolgeva sotto i nostri occhi, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nel pomeriggio di oggi, un improvviso rallentamento lungo una delle arterie più trafficate della regione ha causato disagi e momenti di apprensione tra gli automobilisti. Il traffico, già intenso per via degli spostamenti di metà settimana, si è bloccato per diversi minuti a causa di un sinistro che ha coinvolto più veicoli. Una lunga fila di auto ha cominciato a formarsi, mentre sul posto giungevano le prime sirene dei mezzi di emergenza. Nonostante lo spavento iniziale, le prime informazioni giunte dal luogo dell’accaduto indicano che la situazione è stata rapidamente gestita dai soccorritori, grazie a un intervento tempestivo e ben coordinato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it