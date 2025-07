Osservatorio Europa | le notizie in breve

L’Osservatorio Europa rivela un trend in forte crescita: sempre più europei preferiscono i cibi surgelati, attratti dalla praticità e dal risparmio economico. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle abitudini di consumo, che combina convenienza e attenzione al budget. Scopriamo insieme come questa rivoluzione silenziosa stia trasformando il panorama alimentare continentale e cosa significa per il nostro modo di fare la spesa.

Aumenta la voglia di cibi surgelati tra gli europei Sembra che sempre più consumatori europei siano orientati ad acquistare prodotti alimentari surgelati. Per risparmiare tempo ma anche per risparmiare denaro.

Osservatorio Europa: le notizie in breve - L'Osservatorio Europa offre un'analisi concisa delle ultime notizie. Tra i temi trattati, un allarmante studio dell'«Institute of Marine Research di Bergen» evidenzia come la pesca eccessiva stia mettendo a rischio le aringhe in Norvegia.

Osservatorio Europa: le notizie in breve - (ExtraTerrestre) DOSSIER UE L’impatto ambientale dei farmaci Un gruppo di esperti europei - Da ilmanifesto.it

Osservatorio Europa: le notizie in breve | il manifesto - Flash Clima, ambiente e salute: le storie in poche righe. Da ilmanifesto.it