Rezzato betoniera si ribalta in un canale pieno d' acqua Strada chiusa per ore

Un grave incidente a Rezzato scuote la comunità: una betoniera si ribalta in un canale pieno d’acqua, bloccando la strada per ore, mentre un’auto finisce in un campo. La scena di mercoledì 9 luglio evidenzia l’imprevedibilità degli imprevisti e l’importanza delle misure di sicurezza stradale. Resta aggiornato per scoprire come si svilupperanno le indagini e quali misure verranno adottate per prevenire simili tragedie in futuro.

Rezzato (Brescia), 9 luglio 2025 - Una betoniera ribaltata in una roggia e un'auto finita in un campo. E' la scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 luglio a Rezzato, dove intorno alle 18 si è verificato un grave incidente. Per ragioni in corso di accertamento il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante mentre percorreva la Provinciale 67, la strada che collega Virle Treponti a Castenedolo. La betoniera si è rovesciata dentro il canale pieno d'acqua che costeggia la carreggiata - in quel tratto via Narciso Bronzetti - mentre in contemporanea una macchina è uscita di strada e ha terminato la corsa in un campo laterale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rezzato, betoniera si ribalta in un canale pieno d'acqua. Strada chiusa per ore

