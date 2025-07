L’annuncio di Sky | la finale di Wimbledon si vedrà in tv in chiaro Con o senza Sinner

Se sei un appassionato di tennis, segnati questa data: domenica 13 luglio 2025. La finale di Wimbledon, uno degli eventi più attesi dell’anno, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e streaming gratuito, indipendentemente dalla presenza di Jannik Sinner. Il match, il secondo del giorno sul Centre Court, promette emozioni irripetibili. Non perdere l’opportunità di vivere in tempo reale questo storico momento, perché alla fine...

La finale del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025, in programma domenica 13 luglio, a prescindere dalla presenza o meno di Jannik Sinner, verrà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in diretta streaming gratuita. La finale di singolare maschile sarà il secondo match del programma sul Centre Court, che verrà aperto alle 14.30 italiane dalla finale di doppio femminile, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 17.00 italiane. La finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da TV8 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), mentre la diretta streaming sarà garantita da tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’annuncio di Sky: la finale di Wimbledon si vedrà in tv in chiaro. Con o senza Sinner

