Wesley vuole la Roma | rifiutato lo Zenit intesa raggiunta

Wesley ha scelto la Roma, rifiutando l'offerta dello Zenit San Pietroburgo. Secondo Fabrizio Romano, il giovane terzino del Flamengo ha già raggiunto un’intesa con i giallorossi, dimostrando la sua volontà di vestire la maglia capitolina. Ora si attende la formalizzazione dell’accordo con il club brasiliano, valutato circa 25 milioni di euro. Wesley è stato quindi...

Wesley ha scelto la Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il terzino destro del Flamengo ha rifiutato l’offerta dello Zenit San Pietroburgo per vestire la maglia giallorossa. Il giocatore e la Roma hanno già trovato un’intesa personale, segno della volontà condivisa di chiudere al più presto l’operazione. Resta da definire l’accordo con il club brasiliano, che valuta il cartellino attorno ai 25 milioni di euro. Wesley è stato individuato da Gasperini come rinforzo ideale per la fascia destra e potrebbe essere uno dei primi colpi del nuovo corso romanista. La trattativa è in corso, ma la direzione è segnata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wesley vuole la Roma: rifiutato lo Zenit, intesa raggiunta

