Calciomercato Milan Sportiello ai saluti? Su di lui due squadre italiane

Il calciomercato del Milan si anima con importanti novità: secondo Gianluca Di Marzio, il destino di Marco Sportiello potrebbe essere ormai deciso. Dopo un percorso di alti e bassi, il portiere sembra pronto a salutare i rossoneri, aprendo le porte a due squadre italiane interessate. La scena si fa incandescente: quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per scoprire il futuro di Sportiello e l’evoluzione del mercato in casa Milan.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, il futuro di Marco Sportiello al Milan sembrerebbe sempre più lontano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Sportiello ai saluti? Su di lui due squadre italiane

