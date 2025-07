Omicidio Laura Ziliani la Cassazione conferma gli ergastoli per le figlie Paola e Silvia e Mirto Milani

La Cassazione ha sancito la fine di un dramma che ha sconvolto Brescia: confermando gli ergastoli per Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, giudici supremi hanno chiuso definitivamente il caso dell'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù. La decisione rafforza la giustizia e chiude un capitolo doloroso, confermando la severità della legge e la verità processuale. Per i tre si apre ora una nuova fase di riflessione e speranza di riscatto.

Brescia, 9 luglio 2025 – La Cassazione ha chiuso il caso dell'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù uccisa l'8 maggio 2021 dalle figlie, Silvia e Paola Zani e dal fidanzato di entrambe Mirto Milani. I giudici supremi hanno confermato l'ergastolo per il ' trio criminale ' respingendo il ricorso delle difese delle sorelle. La prima sezione penale della Corte ha anche riconosciuto le spese alle parti civili. Per i tre è inoltre stato disposto l'isolamento diurno per sei mesi. L’omicidio della vigilessa di Temù . Ziliani fu narcotizzata con una dose massiccia di benzodiazepine infilate nei muffin preparati dalle figlie per la festa della mamma, strozzata a mani nude e poi sepolta in una buca scavata lungo il greto del fiume Oglio, che tre mesi esatti dopo per caso dopo una piena restituì il corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Laura Ziliani, la Cassazione conferma gli ergastoli per le figlie Paola e Silvia e Mirto Milani

