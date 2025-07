Ascani incontra a Montecitorio la vicepresidente del parlamento ucraino

Un incontro di grande rilievo si svolgerà domani a Montecitorio: la vicepresidente della Camera italiana, Anna Ascani, si confronterà con Olena Kondratjuk, vicepresidente della Verchovna Rada dell'Ucraina.

ROMA – La vice presidente della Camera dei deputati, Anna Ascani (foto), incontrerà nel pomeriggio di domani, giovedì 10 luglio, la vicepresidente della Verchovna Rada dell’Ucraina, Olena Kondratjuk. La riunione si terrà a partire dalle ore 15 nella Sala del Cavaliere. Il vice presidente della Camera, Giorgio Mulè, parteciperà invece, dalle ore 10.15, alla Quarta Conferenza internazionale per la ripresa dell’Ucraina, organizzata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale al Roma Convention Center ‘La Nuvola’. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ascani incontra a Montecitorio la vicepresidente del parlamento ucraino

