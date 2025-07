Il Psg ridicolizza il Real Madrid tanti saluti a Mbappe e Florentino

Il PSG schianta il Real Madrid di Xabi Alonso al MetLife Stadium, lasciando i tifosi merengues senza parole. La squadra di Luis Enrique domina con sicurezza, segnando tre gol nei primi 25 minuti e mostrando una superiorità netta fin dall’inizio. Mentre l’ex Napoli Fabian Ruiz brilla con una doppietta, Mbappe appare incredulo di fronte alla prestazione impressionante dei parigini. Il risultato mette in dubbio il futuro dei blancos, che ora devono riflettere su come reagire a questa pesante sconfitta.

Il Psg annienta il Real Madrid di Xabi Alonso al MetLife Stadium nella semifinale del mondiale per club. La partita è senza storia con la squadra di Luis Enrique in controllo assoluto sin dai primi minuti. Dopo venticinque minuti i parigini giĂ sono avanti di tre gol con la doppietta dell’ex Napoli Fabian Ruiz mentre i galacticos sono in bambola e non riescono a reagire con l’ex della partita Mbappe incredulo del livello della sua squadra senza di lui. A mettere la ciliegina sulla torta è Ramos a tre minuti dalla fine, Courtois battuto nuovamente e Xabi Alonso rimandato a scuola dall’altro spagnolo Luis Enrique. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Psg ridicolizza il Real Madrid, tanti saluti a Mbappe e Florentino

