Ocse | basso tasso di occupazione salari al palo

In un panorama economico in apparente crescita, si nasconde una drammatica contraddizione: più lavoro, meno salari. Questa dinamica, alimentata dal fenomeno del «lavoro povero», sta trasformando il mercato del lavoro in un vero e proprio campo minato sociale. Ma cosa si cela dietro questa crisi? Scopriamolo insieme, analizzando le ultime analisi dell’Ocse e le sue implicazioni per il nostro futuro.

Tanto più cresce il lavoro, tanto più diminuisce il salario. Questa è la contraddizione che produce oggi il cosiddetto «lavoro povero». E lo sarà sempre di più, cioè povero, quando .

Ad aprile 2025 l’Istat registra un calo della disoccupazione al 5,9%, il dato più basso dal 2007. Tuttavia, la crescita degli occupati (+282 mila su base annua) riguarda perlopiù lavori precari, sottopagati o part-time involontari. Aumentano gli autonomi (+110 mil Vai su Facebook

In Italia record occupazione ma sotto media Ocse. Salari, calo più forte tra principali economie - Nonostante il rallentamento della crescita economica dalla fine del 2022, il mercato del lavoro italiano ha raggiunto livelli record di occupazione e minimi storici di disoccupazione e i ... Lo riporta msn.com

