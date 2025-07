Infortunio Musiala ag Donnarumma | Era scosso non l’ha fatto apposta

In un mondo di emozioni e tensione, l’incidente tra Musiala e Donnarumma ha acceso un dibattito acceso. L’agente di Gigio, Vincenzo Raiola, interviene per chiarire: “Non era intenzione di Donnarumma ferire Musiala, era semplicemente scosso”. Un gesto impulsivo che merita comprensione, non condanna, perché anche i campioni più grandi sono umani e soggetti a reazioni istintive.

L'agente di Donnarumma, Vincenzo Raiola, difende Gigio dopo lo scontro con Musiala: "Non è giusto pensare che volesse fargli male, era scosso".

Gianluigi sconvolto Donnarumma Agente messaggi a metà tempo dopo la lesione a Musiala - Il mondo del calcio è scosso da una rivelazione sorprendente: l’agente di Gianluigi Donnarumma ha confessato come un infortunio di Musiala abbia profondamente turbato il portiere.

Luis Enrique protegge #Donnarumma: “E’ ancora scosso per l’infortunio di #Musiala” Vai su X

Gianluigi Donnarumma rompe il silenzio dopo lo scontro con Musiala nei quarti del Mondiale tra PSG e Bayern. L’uscita del portiere azzurro ha causato un brutto infortunio al talento tedesco, ma Gigio si è detto «molto scosso» Vai su Facebook

Lo shock di Donnarumma: Sono molto scosso, non volevo far male a Musiala; Musiala, frattura del perone e lesione dei legamenti dopo lo scontro con Donnarumma; Donnarumma scosso dopo l’infortunio di Musiala: “Sto male, non ho colpe”.

Musiala rompe il silenzio dopo l’infortunio: «Nessuna colpa, l’operazione è riuscita» - Jamal Musiala , protagonista suo malgrado di un episodio che ha scosso il mondo del calcio durante i quarti del Mondiale per club, è tornato a parlare attraverso un videomessaggio su Instagram . Scrive informazione.it

Donnarumma e l'infortunio di Musiala: «Sto male, ma non mi sento in colpa». Gli insulti social e il whatsApp inviato durante l'intervallo - Queste le parole del portiere del Psg e della nazionale Gigio Donnarumma alla Gazzetta dello Sport, trami ... Riporta msn.com