Wimbledon Cobolli lotta ma si arrende Sarà Djokovic a sfidare Sinner

un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi. Flavio Cobolli si conferma una promessa su cui puntare: il suo talento è solo all'inizio di una lunga e brillante carriera.

Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon. E’ già una bella soddisfazione giocare alla pari contro un monumento del tennis come Nole Djokovic. Quindici anni di differenza tra i due, ma il serbo è ancora un professore e ancora tanta voglia di vincere nonostante i 38 anni. Cobolli parte forte. L’azzurro è entrato subito in partita, concentrato e veloce nei colpi ha portato al tiè-break Djokovic recuperando un break da una situazione di 2-5 e poi si è aggiudicato il primo set con facilità. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner

