MJF | Sono già da Hall Of Fame e senza mai essere stato in WWE

MJF, il volto di punta della AEW, ha conquistato il pubblico con un carattere audace e un talento indiscusso, mantenendo un regno da campione mondiale di ben 406 giorni e uno da International Champion. Nonostante le voci di un possibile passaggio alla WWE, ha scelto di rinnovare con Tony Khan, dichiarando: “La mia carriera è già da Hall Of Fame”. Durante un’intervista a “The Masked Man Show”, MJF ha svelato i segreti del suo successo e le sue ambizioni future...

MJF è uno dei volti di punta della AEW e all’attivo vanta un regno da campione del mondo di ben 406 giorni e un regno da International Champion. Il suo profilo è considerato da molti come ideale per la WWE e ad un certo punto si è parlato di un suo approdo a Stamford, ma alla fine rinnovò con la federazione di Tony Khan. “La mia carriera è già da Hall Of Fame”. Durante una intervista a “The Masked Man Show”, MJF ha parlato della sua carriera elogiando, in pieno suo stile, tutto quanto fatto finora: “Ho 29 anni, sono un mostro. Sono un giovane genio. Son il wrestler più completo che si sia mai visto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - MJF: “Sono già da Hall Of Fame e senza mai essere stato in WWE”

