De Laurentiis al Galatasaray | no garanzie bancarie no Osimhen

Aurelio De Laurentiis mette i puntini sulle i: senza garanzie bancarie, lo sbarco di Osimhen al Galatasaray resta in bilico. Con la scadenza della clausola sempre più vicina, il futuro del bomber nigeriano si gioca tra attese e incognite. La situazione è intricata e tutto può cambiare in un istante. Rimaniamo sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa cruciale.

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con il Galatasaray: senza garanzie bancarie, niente Osimhen. L’affare è ancora abbondantemente a rischio. Non sono arrivate le fideiussioni per i 75 milioni che il club turco deve versare al Napoli. Se non dovessero arrivare, l’operazione salterebbe. Ora scade la clausola e quindi si aprirebbe un nuovo orizzonte per il nigeriano. Si attendono aggiornamenti. Ecco cosa ha scritto Gianluca Di Marzio: Nella giornata di mercoledì 9 luglio, c’è stato un incontro a pranzo tra il Napoli e il Galatasaray per avanzare nella trattativa per Osimhen. Le parti hanno discusso sui termini di pagamento, dopo che il club turco (nella giornata di martedì) è arrivato ai 75 milioni della clausola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis al Galatasaray: no garanzie bancarie, no Osimhen

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

