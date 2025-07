Colloqui in spiaggia in 50 col curriculum sotto l’ombrellone | caccia al lavoro a piedi nudi

Immaginate un recruiting day che rompe gli schemi, con colloqui tra il mare e il sole sulla sabbia di Rimini. Un tocco di freschezza e innovazione che trasforma la ricerca di lavoro in un’esperienza unica. Oggi, oltre cinquanta candidati hanno portato il loro talento direttamente sotto l’ombrellone, pronti a conquistare 13 posizioni professionali. È il nuovo modo di cercare lavoro: naturale, spontaneo e… a piedi nudi!

Rimini, 9 luglio 2025 – I colloqui di lavoro su fanno con i piedi sulla sabbia a Rimini.Oggi è andato in scena i l recruiting day di Orienta, una delle principali agenzie per il lavoro d’Italia, direttamente al bagno 62 di Rimini. Una cinquantina di candidature per 13 figure professionali nel campo meccatronico, delle vendite, dell’ingegneria e del settore turistico. I candidati sono dunque scesi in spiaggia, come in una normalissima giornata di mare e ad attenderli i tre selezionatori, pronti a trovare il profilo migliore per aziende riminesi, ma non solo, in lista anche realtà da fuori regione e dall’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colloqui in spiaggia, in 50 col curriculum sotto l’ombrellone: caccia al lavoro a piedi nudi

