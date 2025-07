Mi ha fatto malissimo Antonella Clerici non può stare zitta dopo quello che è successo con Gigi D’Alessio | la rivelazione

Antonella Clerici non riesce a trattenere le emozioni dopo l’annuncio di Gigi D’Alessio di lasciare la Rai per approdare a Mediaset. Un cambiamento che scuote il cuore della televisione italiana e tocca da vicino le amicizie più profonde. La conduttrice, intervistata dal settimanale Chi, si apre con sincerità sulla sua amarezza e sui sentimenti contrastanti che questa svolta suscita in lei, dimostrando quanto l’amicizia possa essere messa alla prova dai grandi cambiamenti.

Gigi D'Alessio lascia la Rai per approdare a Mediaset e il mondo della televisione italiana si trova di fronte a un cambiamento che non è solo professionale, ma anche profondamente umano. A raccontare il lato più personale di questa svolta è Antonella Clerici, storica conduttrice Rai e collega dell'artista napoletano a The Voice Senior e The Voice Kids. Clerici, intervistata dal settimanale Chi, rivela senza filtri quanto la decisione dell'amico l'abbia toccata nel profondo. "La partenza di Gigi l'ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia, intanto per l'affetto che provo per Gigi", confessa la conduttrice.

