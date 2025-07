Quando vai al mare a Maiorca e trovi Cristiano Ronaldo!

Immagina la scena: un giorno qualsiasi a Maiorca, e all'improvviso, incontrare Cristiano Ronaldo tra le onde del mare. Un episodio che sembra uscito da un sogno, ma che ha reso quella giornata davvero speciale per un gruppo di turisti. La casualità di questo incontro ha regalato emozioni indimenticabili, lasciando tutti senza parole. E proprio come un ricordo incancellabile, questa storia si conclude con un sorriso condiviso tra campione e fan.

Un incontro tanto casuale, quanto indimenticabile. Un gruppo di turisti ha trovato in mezzo al mare di Maiorca un certo Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, in vacanza dopo aver terminato la stagiona in Arabia Saudita con l'Al Nassr, ha salutato e sorriso ai fan che lo acclamavano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando vai al mare a Maiorca e trovi... Cristiano Ronaldo!

