Il pittore dell' alta Valnure mostra antologica di Valter Marras

Scopri l’universo vibrante di Valter Marras, il pittore che cattura l’anima dell’Alta Valnure. Dal 19 luglio al 20 agosto, l’Albergo diffuso Casa delle Favole a Perotti di Ferriere ospita la sua mostra antologica, un viaggio tra colori e emozioni che rivela il cuore pulsante di questa terra misteriosa e affascinante. Non perdere l’opportunità di immergerti in un mondo unico e coinvolgente, dove l’arte diventa racconto e scoperta.

Da sabato 19 luglio a mercoledì 20 agosto all'Albergo diffuso Casa delle favole a Perotti di Ferriere la mostra antologica di Valter Marras - il pittore dell'altra Valnure. Inaugurazione sabato 19 luglio alle ore 17. Orari: - festivi: dalle ore 17 alle 20; - feriali: dalle ore 16. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: pittore - valnure - mostra - antologica

