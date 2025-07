Ben Shelton sconvolto da Jannik Sinner | Frustrante cose mai viste

Ben Shelton sconvolto da Jannik Sinner: una partita che ha lasciato tutti senza parole. La corsa dell’altoatesino a Wimbledon continua a sorprendere, mentre Shelton si trova ad affrontare una realtà dura e inaspettata contro un avversario in forma smagliante. Nonostante la sfida intensa e il grande impegno dello statunitense, il numero uno al mondo ha letteralmente...

Dura, durissima la vita se il tuo avversario è Jannik Sinner. L'altoatesino prosegue infatti la sua corsa a Wimbledon con un'altra prestazione impeccabile, conquistando l’accesso alle semifinali (contro Novak Djokovic ) grazie al successo su Ben Shelton, testa di serie numero 10. Una vittoria in tre set, un secco 7-6, 6-4, 6-4. Già, dura la vita. Nonostante la buona prestazione dello statunitense, il numero uno al mondo ha letteralmente dominato, nonostante i guai al gomito e la vistosa fasciatura che lo accompagnava in campo. Al termine dell’incontro, Shelton ha detto la sua nelle interviste post-partita a bordo campo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ben Shelton sconvolto da Jannik Sinner: "Frustrante, cose mai viste"

