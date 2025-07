Mondiale per Club il PSG annienta il Real Madrid e vola in finale

Con una prestazione da sogno, il PSG ha dominato il Real Madrid, imponendosi con un netto 4-0 e conquistando meritatamente la finale del Mondiale per club. Guidati dall’infallibile Luis Enrique, i parigini hanno mostrato una forza inarrestabile, lasciando gli avversari senza scampo. La sfida, iniziata con qualche minuto di ritardo negli Stati Uniti, si è rivelata un vero spettacolo di talento e determinazione. I giochi sembrano concludersi già nel primo tempo: i parigini rientrano...

Incontenibile PSG: batte per 4-0 il Real Madrid e approda in finale, dove l’attende il Chelsea. Iniziata con qualche minuto di ritardo, l’incredibile sfida sul suolo statunitense fra PSG e Real Madrid termina in netto favore dei parigini. La squadra guidata da Luis Enrique non interrompe il proprio periodo di incredibile forma e annienta gli spagnoli con un risultato di 4-0. I giochi sembrano concludersi già nel primo tempo: i francesi rientrano negli spogliatoi per l’intervallo già con tre reti di vantaggio, messe a segno da un doppio Fabian Ruiz (al minuto 6 e 24) e da uno stellare Ousmane Dembele (minuto 9). 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: realmadrid - annienta - finale - mondiale

Il BVB stende il Monterrey e accede ai quarti di finale: si completa il tabellone, chi vincerà il Mondiale per Club? Vai su Facebook

Mondiale per Club, il PSG annienta il Real Madrid e vola in finale; Mondiale club, Psg-Real Madrid 4-0: francesi in finale; Mondiale club, Psg-Real Madrid 4-0: francesi in finale.

Sarà Chelsea-PSG la finale al Mondiale per Club: poker micidiale dei parigini al Real Madrid - Decisivi tre gol nel primo tempo e il poker finale firmato Ramos. Segnala fanpage.it

PSG Trionfa 4-0 sul Real Madrid e Vola in Finale Mondiale per Club - Doppietta di Fabian, gol di Dembelé e Gonzalo Ramos. calcioin.it scrive