Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra Kvaratskhelia e le operazioni di mercato

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilin queste ore saluteràdiretto a Parigi. Oltre alla vicenda del georgiano, tuttavia, tante sono le voci diche circolano sulla squadra di Conte tra rinnovi ed obiettivi. Ne parlano a Radio Goal i giornalisti Valter De Maggio e Matteo Moretto. Di seguito le loro dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss.“Ilha già pronto il post Kvara”Così De Maggio: “Dalle informazioni in nostro possesso,oggi potrebbe salutare i compagni e volare poi in serata con un aereo privato per Parigi. Se così fosse, vuol dire che la squadra di Conte ha già pronto il post-Kvara. La società avrà anche dormito nel non offrire subito un rinnovo a Kvara, ma poi ilha fatto il suo e il calciatore ha rifiutato. Ci arriva una conferma che ilsta monitorando due situazioni.