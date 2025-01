Top-games.it - I 5 livelli più difficili di Super Mario

è una delle serie videoludiche più famose e amate di sempre, ma anche una delle più impegnative. Tra i tanti giochi che hanno fatto la storia del platform, alcunisi sono distinti per la loro difficoltà e sfida, mettendo a dura prova le abilità e la pazienza dei giocatori. In questo articolo, vi proponiamo una classifica dei 5piùdi, basata su criteri come il numero di ostacoli, nemici, trappole e segreti presenti in ogni stage.L’Aeronave del Mondo 8 –Bros. 3, tra ipiùdidi sempreBros. 3 è considerato uno dei migliori giochi dimai realizzati, ma anche uno dei più ardui. Tra i tantiche richiedono precisione e velocità, l’Aeronave del Mondo 8 si rivela particolarmente brutale.