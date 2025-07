Asllani Inter i motivi del no al Betis | adesso il suo futuro è un rebus! Le richieste dall’Italia e la posizione dei nerazzurri

Kristjan Asllani, il talentuoso centrocampista albanese classe 2002, si trova nel limbo del mercato, con il suo futuro ancora avvolto da mistero. Dopo tre stagioni in nerazzurro e un no deciso al Betis, le richieste dall’Italia e la posizione di Inter e club spagnolo si svelano come un complicato rebus. Quale sarà dunque la prossima tappa di un talento che non smette di far parlare di sé?

Asllani Inter, i motivi del no al Betis: adesso il suo futuro è un rebus! Le richieste dall'Italia e la presa di posizione dei nerazzurri per l'albanese. Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002, non fa più parte dei piani del mercato Inter per la prossima stagione. Il giocatore, che ha trascorso le ultime tre stagioni in nerazzurro, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la guida di Simone Inzaghi. Nonostante il suo trasferimento in Inter avesse suscitato buone aspettative, Asllani ha fatto fatica a imporsi nel centrocampo nerazzurro, rimanendo in panchina o con pochi minuti di gioco.

