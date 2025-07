Milan amichevole in famiglia a Milanello per i rossoneri di Allegri

In un’atmosfera di entusiasmo e concentrazione, il Milan di Allegri si è radunato a Milanello per una sessione di allenamento in famiglia, un test fondamentale prima delle sfide ufficiali. Questa occasione permette ai rossoneri di affinare tattiche e spirito di squadra, pronti a tornare in campo con rinnovata determinazione. La passione milanista si respira nell’aria, segno che la stagione sta per decollare con forza e ambizione.

Amichevole, o, per meglio dire, test in famiglia per il Milan di Massimiliano Allegri stamattina nel centro sportivo rossonero di Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, amichevole in famiglia a Milanello per i rossoneri di Allegri

In questa notizia si parla di: milan - amichevole - famiglia - milanello

Milan, ufficiale: amichevole in Australia con il Perth Glory - L'AC Milan è entusiasta di annunciare il ritorno a Perth, Australia Occidentale, per un'amichevole nel Pre-Season Tour 2025.

Lo Strasburgo ha rifiutato la proposta da 15 milioni di euro del Milan per il terzino destro Guela Doué Tra gli obiettivi di mercato del Milan c'è anche di prendere un nuovo terzino destro. E un nome piuttosto caldo in questo momento in questo momento è quello Vai su Facebook

Test in famiglia oggi a Milanello per chiudere la prima settimana di lavoro: domani riposo, si ripartirà lunedì; Milan, le amichevoli estive: Allegri riparte dalla tournée in Asia; Questa sera tutti a Milanello: i nuovi arrivi, gli obblighi per la squadra e le amichevoli da fissare.

Milan, le amichevoli estive: Allegri riparte dalla tournée in Asia - Per concludere al meglio la prima settimana di lavoro, nella giornata di domani il Milan ha organizzato un test a Milanello. Scrive msn.com

MN - In programma per sabato una sgambata in famiglia a Milanello - Come succede praticamente da lunedì, sia oggi che domani la squadra scenderà in campo a Milanello per una doppia seduta di ... Segnala milannews.it